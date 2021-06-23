Московская «прожарка». В Гидрометцентре рассказали, когда ждать понижения температуры

Метеоролог призвал не надеяться на существенное похолодание и назвал причины такой высокой температуры. По его словам, это «стиль пустыни».

«Кстати, через три дня не стоит ждать какого-то резкого понижения температуры, по предварительным расчетам, температура будет очень высокой. Высотные здания в центре Москвы нагреваются и ночью отдают это тепло. Сейчас погода формируется по тем же законам, по которым формируется температурный режим в пустынях. Циркуляция такова, что воздушные массы с Атлантики, со Средиземного моря, а также северные массы не доходят до нас, антициклон не дает», - добавил Вильфанд.

На дороги Москвы и Подмосковья для борьбы с аномальной жарой накануне вышли сотни единиц техники, которые обеспечивали аэрацию воздуха. Такой полив проводится в самые жаркие часы – с 11:00 до 16:00. Техника направляют струи вверх, что позволяет охладить и очистить не только асфальт, но и воздух.

