Московская «прожарка». В Гидрометцентре рассказали, когда ждать понижения температуры
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд назвал НСН примерные сроки ухода антициклона.
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» объяснил, что в ближайшие несколько дней никакого похолодания не предвидится.
«В ближайшие дни жара будет если не усиливаться, то останется на таком же уровне. Сегодня, завтра, послезавтра будут очень высокие температуры – в диапазоне 34-36 градусов. Уже превзойден рекорд месяца. Ночные температуры на выходных 20-22 градуса. По климатическим характеристикам именно такая температура характерна для дневных значений в июне. А это минимальная температура ночью! Она невероятно высока сейчас. Энергия солнца прогревает и прожаривает землю. По предварительным расчетам, лишь в начале следующей недели антициклон сместится к востоку, но температура все равно будет в районе 30 градусов – на 6 градусов выше нормы, но хотя бы не на 11, как сейчас», - заявил он.
Метеоролог призвал не надеяться на существенное похолодание и назвал причины такой высокой температуры. По его словам, это «стиль пустыни».
«Кстати, через три дня не стоит ждать какого-то резкого понижения температуры, по предварительным расчетам, температура будет очень высокой. Высотные здания в центре Москвы нагреваются и ночью отдают это тепло. Сейчас погода формируется по тем же законам, по которым формируется температурный режим в пустынях. Циркуляция такова, что воздушные массы с Атлантики, со Средиземного моря, а также северные массы не доходят до нас, антициклон не дает», - добавил Вильфанд.
На дороги Москвы и Подмосковья для борьбы с аномальной жарой накануне вышли сотни единиц техники, которые обеспечивали аэрацию воздуха. Такой полив проводится в самые жаркие часы – с 11:00 до 16:00. Техника направляют струи вверх, что позволяет охладить и очистить не только асфальт, но и воздух.
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