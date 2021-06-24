Климатические изменения могут превратить Украину в пустыню

Как ожидается, это произойдет через несколько десятков лет из-за недостаточных усилий со стороны политиков, которые отвечают за решение проблем окружающей среды. Сейчас в стране примерно 20 млн гектаров земли подвержены пыльным бурям, а больше 6 млн гектаров подвергаются ветровой и водной эрозии.

Среди основных проблем экологи называют распаханность полей, вырубка лесов и загрязнение вод. Так, с пашни ежегодно выбрасывается в атмосферу три килограмма углерода в год, что приводит к повышению среднесуточной температуры воздуха.

Если ситуацию не изменить, на Украине возникнет серьезные дефицит воды и продовольствия, резюмируют специалисты.

Повышение температуры на Земле на два градуса может привести к эффекту домино — приводящей к необратимому изменению природных условий цепной реакции, считают ученые из Германии и Швеции. Итоги соответствующего исследования опубликованы в журнале Earth System Dynamics.

