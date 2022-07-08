Московского муниципального депутата Горинова отправили в тюрьму за фейки о ВС РФ
Мещанский суд Москвы признал муниципального депутата Алексея Горинова виновным в публичном распространении заведомо ложной информации об использовании российских военных, сообщает пресс-служба суда.
Речь идёт о заседании депутатов, которое состоялось 15 марта. На нём Горинов заявил о недопустимости развлекательного досуга для москвичей в то время, как «на территории соседнего суверенного государства ведутся боевые действия».
Так как запись заседания была опубликована в интернете, то Следственный комитет расценил действия депутатов , как «публичное распространение заведомо ложной информации». В итоге суд приговорил Горинова к семи годам лишения свободы.
Стоит отметить, что это первый подобный приговор в России по так называемой «статье о фейках».
Горинов был арестован 27 апреля. Вместе с ним по данному делу проходит глава Красносельского муниципального округа Елена Котеночкина, которая успела покинуть Россию. Свидетелем выступал оппозиционный политик Илья Яшин, которого 28 июня арестовали на 15 суток.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru