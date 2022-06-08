Публицисту Кара-Мурзе продлили арест по делу о дискредитации ВС РФ
Басманный суд Москвы принял решение продлить арест публициста Владимира Кара-Мурзы, который обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС.
Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия и оставил мужчину в СИЗО до 12 августа.
По данным следствия, что выступая в США Кара-Мурза безосновательно обвинил российские Вооружённые силы в использовании запрещённых средств и методов в ходе спецоперации на Украине. Публицист вину не признаёт.
Ранее писатель Дмитрий Глуховский заявил, что объявлен в розыск по обвинению в дискредитации Вооруженных Сил РФ за пост в соцсетях. Агентство «Интерфакс» сообщило, что Басманный суд Москвы заочно арестовал его ещё 13 мая.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 646 / сут.
Умерли
380 тыс.+79 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 737 / сут.
- Первый канал поднял зарплату сотрудникам на 20%
- Никарагуа разрешила вводить российские войска на свою территорию
- Лидер «Справедливой России» Миронов подтвердил, что был в машине в момент ДТП
- Публицисту Кара-Мурзе продлили арест по делу о дискредитации ВС РФ
- ФК «Локомотив» подписал бразильского защитника Фассона
- Госдума приняла в первом чтении законопроект об объединении ПФР и ФСС
- СМИ: автомобиль лидера «Справедливой России» Сергея Миронова сбил курьера
- Максим Галкин ответил на критику за оскорбления в адрес России
- В России сохранят ЕГЭ после отказа от Болонской системы
- В Мосгордуме предложили назвать территорию у посольства Германии в честь ЛНР
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru