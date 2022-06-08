Публицисту Кара-Мурзе продлили арест по делу о дискредитации ВС РФ

Басманный суд Москвы принял решение продлить арест публициста Владимира Кара-Мурзы, который обвиняется в дискредитации Вооруженных сил РФ, сообщает ТАСС.

Кара-Мурзу арестовали на 15 суток за «ускорение шага» при виде полицейских

Суд удовлетворил соответствующее ходатайство следствия и оставил мужчину в СИЗО до 12 августа.

По данным следствия, что выступая в США Кара-Мурза безосновательно обвинил российские Вооружённые силы в использовании запрещённых средств и методов в ходе спецоперации на Украине. Публицист вину не признаёт.

Ранее писатель Дмитрий Глуховский заявил, что объявлен в розыск по обвинению в дискредитации Вооруженных Сил РФ за пост в соцсетях. Агентство «Интерфакс» сообщило, что Басманный суд Москвы заочно арестовал его ещё 13 мая.

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ФОТО: Владимир Кара-Мурза-младший. Фото с сайта uapress.info
ТЕГИ:СпецоперацияЖурналистыСудСИЗОАрест
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