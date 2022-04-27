Суд в Москве арестовал депутата Горинова по делу о дискредитации армии РФ

Пресненский районный суд Москвы принял решение об аресте муниципального депутата Красносельского округа российской столицы Алексея Горинова по просьбе следствия. Народного избранника обвиняют по так называемой «статье о фейках». Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ему вменяют «публичное распространение заведомо ложной информации об использовании российских военных, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения по мотивам политической ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». Горинов не признает вину и называет обвинение «голословным».

Силовики задержали Горинова во вторник, 26 апреля, дома у депутата провели обыск, после чего состоялся допрос в Следственном комитете. По делу также проходит председатель совета депутатов Красносельского округа Елена Котеночкина. Как сообщил её адвокат, она сейчас находится за пределами России.

Депутат того же совета Илья Яшин был вызван на допрос в СК в качестве свидетеля, после его отпустили. Как уточнил Яшин, уголовное дело было возбуждено по заявлениям двух депутатов Государственной думы - Александра Хинштейна и Олега Леонова.

