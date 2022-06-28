Оппозиционера Илью Яшина арестовали на 15 суток
Хамовнический суд Москвы арестовал на 15 суток муниципальныого депутата Красносельского округа столицы Илью Яшина. Об этом сообщается в Telegram-канале политика.
По словам оппозиционера, ранее его задержали в парке у Новодевичьего монастыря, когда он прогуливался вместе со своей подругой, после чего доставили в ОМВД «Лужники», где был составлен протокол по статье КоАП РФ «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции».
Яшин подчеркнул, что ничего подобного не происходило и он не оказывал сопротивления стражам порядка, а реальные причины его задержания - политические.
«Я оппозиционный политик. Независимый депутат, критик президента Владимира Путина... Данное задержание - это способ оказать на меня давление», - подчеркнул он.
Политик добавил, что арест может являться «прологом к будущему уголовному делу» за критику спецоперации Вооружённых сил РФ на Украине.
Ранее Яшин сообщил, что на него были составлены четыре протокола по статье КоАП РФ о дискредитации армии РФ и воспрепятствовании проведению спецоперации.
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