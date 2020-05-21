Московским врачам дополнительно выплатят за борьбу с COVID-19 до 150 тысяч рублей

По ее словам, никаких проблем с получением денег не возникало. «Выплаты нам все сделали – и федеральные, и городские. Федеральные – 80 тысяч рублей, городские – 70. По-моему, с вычетом 13%. Заработная плата как была, так и осталась. Все вовремя. Сейчас аванс выплатили, ждем зарплату. Она всегда в первых числах июня», - сказала медик.

Она призналась, что эти выплаты стимулируют продолжать работать, несмотря на риск. «Что касается риска – а риск пойти в магазин? Зайти в подъезд, проехаться в лифте, в метро. Меньше этот риск для остальных людей? Такой же! Только здесь ты защищен, в средствах индивидуальной защиты. Наоборот, более безопасно себя ощущаешь. Если правильно используешь СИЗы, конечно, то риск заражения практически равен нулю. Все практически сотрудники переехали в гостиницы, семьи живут отдельно – дети, родители. Эти надбавки компенсируют то, что мы пока не видим свои семьи. В этом есть плюс: когда наконец снимут карантин, мы сможем что-то приобрести, провести отпуск со своей семьей», - заключила Кириченко.



Ранее о выплатах в амбулаторных медучреждениях столицы НСН рассказал врач Александр Воробьев.

