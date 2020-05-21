Московским врачам дополнительно выплатят за борьбу с COVID-19 до 150 тысяч рублей
Заведующая приемным отделением ГКБ имени Спасокукоцкого Юлия Кириченко рассказала НСН о порядке доплат медикам, ведущим борбу с коронавирусом.
До 150 тысяч рублей дополнительных выплаты могут получить врачи в Москве, которые лечат пациентов с коронавирусом. Такая сумма получается из сложения федеральных и городских выплат медперсоналу. Об этом НСН рассказала заведующая приемным отделением ГКБ имени Спасокукоцкого Юлия Кириченко.
По ее словам, никаких проблем с получением денег не возникало. «Выплаты нам все сделали – и федеральные, и городские. Федеральные – 80 тысяч рублей, городские – 70. По-моему, с вычетом 13%. Заработная плата как была, так и осталась. Все вовремя. Сейчас аванс выплатили, ждем зарплату. Она всегда в первых числах июня», - сказала медик.
Она призналась, что эти выплаты стимулируют продолжать работать, несмотря на риск. «Что касается риска – а риск пойти в магазин? Зайти в подъезд, проехаться в лифте, в метро. Меньше этот риск для остальных людей? Такой же! Только здесь ты защищен, в средствах индивидуальной защиты. Наоборот, более безопасно себя ощущаешь. Если правильно используешь СИЗы, конечно, то риск заражения практически равен нулю. Все практически сотрудники переехали в гостиницы, семьи живут отдельно – дети, родители. Эти надбавки компенсируют то, что мы пока не видим свои семьи. В этом есть плюс: когда наконец снимут карантин, мы сможем что-то приобрести, провести отпуск со своей семьей», - заключила Кириченко.
Ранее о выплатах в амбулаторных медучреждениях столицы НСН рассказал врач Александр Воробьев.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
318 тыс.+8 849 / сут.
Умерли
3 099+127 / сут.
Выздоровели
92 681+7 289 / сут.
- «Роснефть» хочет отсудить у РБК 43 млрд рублей за репутацию
- Гибель украинского полковника в Донбассе связали с националистами
- Путин дал добро на новый срок краснодарского губернатора Кондратьева
- СМИ: США выходят из Договора по открытому небу
- СМИ: Кадыров госпитализирован в Москве с подозрением на COVID-19
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru