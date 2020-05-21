Врач рассказал о доплатах за COVID-19: Стимулирует мыслить креативнее

Врач Александр Воробьев рассказал в эфире НСН, что выплаты за борьбу с коронавирусом облегчают положение медиков. 

Медработники в Москве, которые помогают заразившимся коронавирусной инфекцией, имеют право на федеральные и городские доплаты. Об этом в эфире НСН рассказал врач Александр Воробьев.

«Федеральные выплаты полагаются врачам, которые работают в «супергорячих» зонах, в стационарах. Нам идут городские выплаты. Они действительно есть, они приходят», - сказал он.

По словам медика, денежная составляющая к работе всегда мотивирует, однако надо учитывать специфику и направление работы.

«Материальное поощрение стимулирует мыслить более креативно, придумывать новые подходы, как-то реорганизовать работу. Благо, руководство тоже не боится нового, и, если что-то предлагаешь, принимают, используют. Какие-то нововведения проходят. Есть стимул работать более эффективно, более активно и проявлять какую-то креативность», - отметил собеседник НСН.

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Надбавки обычно выплачиваются вместе с зарплатой. «Эти выплаты стараются в зарплату. Зарплаты вовремя приходят, как положено. По договору положено пятого числа, как правило, присылают первого-второго. Если не включили в зарплату, то близко к зарплате выплачивают, либо днем раньше, либо днем позже», - уточнил врач.

Хотя полностью компенсировать риск заражения эти деньги не могут, но они облегчают положение медработников. «Если человек заболевает, тут как повезет. Может быть тяжелое течение, легкое течение. В этом случае деньги здоровью не помогут. Но риск должен быть оправдан, риск должен быть оплачен. С точки зрения прокормить семью, общих запасов – есть положительный эффект», - подчеркнул Воробьев.

Напомним, врачи стационаров, оказывающие медицинскую помощь непосредственно пациентам с коронавирусной инфекцией, имеют право на дополнительную выплату из федерального бюджета 80 тысяч рублей в месяц.

Средний медперсонал стационаров и врачи скорой помощи - 50 тысяч, младший медперсонал стационаров, водители и средний и младший медперсонал скорой помощи - 25 тысяч рублей. Из городского бюджета московские врачи перепрофилированных больниц получают по 70 тыс. рублей, средний медицинский персонал – 50 тыс. рублей, младший медперсонал и другие – 30 тыс. рублей.

Врачам КТ-центров и врачам, осуществляющим выявление заболевших и медицинское наблюдение на дому, положена выплата в размере 70 000 рублей, среднему медицинскому персоналу - 50 000 рублей.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
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