Врач рассказал о доплатах за COVID-19: Стимулирует мыслить креативнее

Медработники в Москве, которые помогают заразившимся коронавирусной инфекцией, имеют право на федеральные и городские доплаты. Об этом в эфире НСН рассказал врач Александр Воробьев.



«Федеральные выплаты полагаются врачам, которые работают в «супергорячих» зонах, в стационарах. Нам идут городские выплаты. Они действительно есть, они приходят», - сказал он.

По словам медика, денежная составляющая к работе всегда мотивирует, однако надо учитывать специфику и направление работы.



«Материальное поощрение стимулирует мыслить более креативно, придумывать новые подходы, как-то реорганизовать работу. Благо, руководство тоже не боится нового, и, если что-то предлагаешь, принимают, используют. Какие-то нововведения проходят. Есть стимул работать более эффективно, более активно и проявлять какую-то креативность», - отметил собеседник НСН.