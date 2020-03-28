Московским пенсионерам напомнили о наказании за нарушение самоизоляции

Пенсионеры столицы не получат вторую часть материальной помощи в размере 2 тысяч рублей в том случае, если они нарушат режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса. Об этом сообщили РБК в департаменте социальной защиты Москвы.

В связи с тем, что пожилые люди старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, входят в группу риска по коронавирусу, их обязали перейти на режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. В этот период рекомендуется выходить из дома только в случае крайней необходимости. Волонтерские организации бесплатно доставляют продукты и медикаменты.

Для пенсионеров Москвы предусмотрена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей, которая разбита на два транша. Авансовый платеж уже получили 1,6 млн человек. Вторую половину получат только те пенсионеры, которые соблюдали режим самоизоляции, после его отмены.