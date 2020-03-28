Московским пенсионерам напомнили о наказании за нарушение самоизоляции
Пенсионеры столицы не получат вторую часть материальной помощи в размере 2 тысяч рублей в том случае, если они нарушат режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса. Об этом сообщили РБК в департаменте социальной защиты Москвы.
В связи с тем, что пожилые люди старше 65 лет, а также страдающие хроническими заболеваниями, входят в группу риска по коронавирусу, их обязали перейти на режим самоизоляции с 26 марта по 14 апреля. В этот период рекомендуется выходить из дома только в случае крайней необходимости. Волонтерские организации бесплатно доставляют продукты и медикаменты.
Для пенсионеров Москвы предусмотрена разовая материальная помощь в размере 4 тысяч рублей, которая разбита на два транша. Авансовый платеж уже получили 1,6 млн человек. Вторую половину получат только те пенсионеры, которые соблюдали режим самоизоляции, после его отмены.
В департаменте соцзащиты столицы отметили, что выявить нарушителей смогут по записям видеокамер в общественных местах. Однако предупредили, что тотального контроля за пенсионерами не будет.
Ранее первый зампред комитета по образованию и науке Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН дал рекомендации по времяпрепровождению на «выходной неделе». Он отметил, что людям следует заблаговременно продумать и составить план на нерабочую неделю, чтобы занять себя с пользой.
«Нужно сейчас продумать, чем вы будете заниматься. Как правило, женщины себе работу найдут и ободренные тем, что у них сохраняется заработная плата будут заниматься домашним хозяйством, доделывать свои дела. А вот для мужчин это серьезное испытание. Пялиться в телевизор не очень [хорошая идея], поэтому я бы посоветовал всем продумать свой план на ту неделю – что-то дочитать; дописать», - уточнил свою позицию собеседник НСН.
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