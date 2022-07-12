Московским НКО расскажут о типичных ошибках при составлении заявок на грант

Ранее сообщалось, что столичные НКО научат составлять заявки на конкурс грантов «Москва – добрый город». Занятия начнутся 19 июля в центре занятости «Моя карьера». НКО являются партнерами столичных властей в развитии социальной сферы города и реализации необходимых москвичам инициатив.

«Эксперты школы смотрят, какие моменты стоит усилить в работе некоммерческих организаций, проводят анализ заявок, подаваемых на конкурс «Москва – добрый город». Мы видим из заключения экспертов, что есть потенциал в развитии проектов столичных НКО, есть желание улучшить жизни нуждающихся москвичей при помощи города. Часто НКО нужен ориентир для подтверждения актуальности идеи, к примеру, со стороны Департамента труда и социальной защиты Москвы. С учетом мнения НКО мы меняем конкурсные направления, разъясняем нововведения и делаем это все в рамках школы грантов. НКО получают возможность посмотреть на расширение круга благополучателей, возможность привлечения новых партнеров и постановки масштабных задач», - сказал Ивинский.

Разберут во время обучения и самые распространенные ошибки, которые, по словам эксперта, зачастую мешают получить грант.

«Самые типичные ошибки встречаются в постановке задач, формулировке качественных результатов, составлении бюджета проекта. Привлеченные эксперты дадут практические рекомендации по написанию заявок, как правильно обосновать проект и достичь целей проекта, выстроить логику, учесть все в календарном плане, отразить все эти нюансы в смете проекта. Отдельно остановимся на критериях экспертизы заявок, правилах их заполнения. Очень много инициатив и актуальных проектов не могут стать победителями из-за допуска небольших ошибок. И наша задача - дать НКО возможность проработать эти ошибки», - отметил Ивинский.

В рамках обучения будет возможность поделиться и опытом, и смыслами, которые наполнят НКО.

«Опираясь на опыт реализации проектов за 3 года мы пройдем по всем этапам написания заявок. Рассмотрим все проблемные зоны. На этом этапе НКО посмотрят на свой проект более критично, чтобы подать качественную заявку», - резюмировал Ивинский.

Ранее сообщалось, что более двух тысяч нежилых помещений в Москве передано НКО. Получившие их некоммерческие организации работают в таких важных для города направлениях, как спорт, культура, образование, наука, работа с молодежью и благотворительность.

