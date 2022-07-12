Ракова: Для некоммерческих организаций столицы пройдет курс «Москва – добрый город»
Столичные некоммерческие организации (НКО) пройдут обучение по подготовке подачи заявок на конкурс грантов «Москва-добрый город», рассказала вице-мэр города Анастасия Ракова.
Она сообщила, что за три недели участники узнают, как правильно обосновать актуальность, а также просчитать и описать социальный проект. По словам вице-мэра, это будет полезно для организаций на этапе разработки проектных идей в рамках создания необходимых документов и грамотного оформления заявки.
В текущем году занятия по темам разделов впервые будут проведены при участии экспертов комиссии, которые оценивают заявки конкурса грантов.
Отмечается, что занятия стартуют с 19 июля и пройдут в спеццентре «Моя карьера» до 4 августа. Всего на период проведения курса запланировано шесть трехчасовых модулей, каждый из которых посвящен одному из этапов разработки и его оформлению в заявке на грант.
Ракова добавила, что во время подготовки курса были проанализированы сильные и слабые стороны заявок и экспертные заключения трех прошедших конкурсов грантов «Москва – добрый город».
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