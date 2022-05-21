Ефимов: более двух тысяч нежилых помещений в Москве передано НКО

Москва передала некоммерческим организациям и благотворительным фондам в безвозмездное пользование или на условиях льготной аренды 618,4 тысячи квадратных метров городских помещений, заявил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Всего в пользование передали более двух тысяч городских помещений. Получившие их НКО работают в таких важных для города направлениях, как спорт, культура, образование, наука, работа с молодежью и благотворительность.

«Благодаря городской поддержке НКО реализуют социальные проекты и внедряют современные технологии, оказывают информационную поддержку горожанам», – отметил Владимир Ефимов.

Столичная нежилая недвижимость предоставляется некоммерческим организациям и благотворительным фондам в безвозмездное пользование и в аренду по льготным ставкам с коэффициентом 0,3 от рыночной стоимости, а также 3,5 тысячи рублей за квадратный метр в год.

В свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что большинство переданных объектов находятся в безвозмездном пользовании.

«На правах аренды предоставлено более 500 объектов, в которых организации могут вести полноценную работу», - добавил он.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

