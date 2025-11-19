Россия откроет посольство в Того в 2026 году

Россия планирует в 2026 году открыть свое посольство в Того. Об этом президент Владимир Путин сообщил на встрече с председателем Совета министров Тоголезской Республики Фором Гнассингбе, который прибыл в Москву для переговоров.

Путин напомнил, что в этом году страны отметили 65-летие установления дипломатических отношений, однако за все время полноценные посольства так и не были учреждены. По его словам, Москва и Ломе уже договорились о взаимном открытии дипмиссий в следующем году.

Россия работает над открытием посольств в Гамбии, Либерии и на Коморах

Того — небольшое государство в Западной Африке с населением около 8 млн человек и столицей в Ломе. Страна установила дипломатические отношения с СССР в 1960-е годы, и они были продолжены Россией после распада Союза.

Экономика Того опирается на сельское хозяйство, фосфатную промышленность и порт Ломе, который является одним из ключевых транспортных узлов региона, передает «Радиоточка НСН».

