Мерц вновь потребовал от Украины жесткой борьбы с коррупцией
Канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз заявил Владимиру Зеленскому о необходимости усиления борьбы с коррупцией, подчеркнув, что выполнение этого условия напрямую влияет на дальнейшее продвижение Украины по пути евроинтеграции. На пресс-конференции в Берлине он сообщил, что за последние дни дважды донес эту позицию украинскому президенту — один раз лично и один раз по телефону.
Мерц напомнил, что ФРГ приняла решение увеличить финансовую поддержку Украины в следующем году еще на 3 млрд евро.
По его словам, Берлин ожидает от Киева доказательств надежного партнерства, что включает «по-настоящему безжалостную» борьбу с коррупцией.
Тема антикоррупционных усилий обострилась после сообщений НАБУ о крупной спецоперации в энергетическом секторе. 10 ноября ведомство заявило об изъятии значительных сумм наличной валюты и проведении обысков у бывшего министра энергетики, нынешнего главы минюста Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом», передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мерц вновь потребовал от Украины жесткой борьбы с коррупцией
- «Импровизировать по жизни»: Мерабова назвал сюрпризом триумф на премии «Все Цвета Джаза»
- Россия откроет посольство в Того в 2026 году
- В ГД предупредили о росте цен на такси из-за жестких требований по локализации
- Народный артист Жилин назвал «Все Цвета Джаза» главной музыкальной премией в стране
- Булыкин поддержал возвращение пива на стадионы
- «Высокая планка!»: Даниэль Адиянц о победе на премии «Все Цвета Джаза»
- Фукуок стал одним из самых востребованных зимних направлений у россиян
- В Кремле заявили о готовности Москвы к переговорам по Украине
- Свежая Буланова и новая Кадышева: В Госдуме объяснили тренд на ностальгию в музыке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru