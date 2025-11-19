Мерц вновь потребовал от Украины жесткой борьбы с коррупцией

Канцлер Германии Фридрих Мерц в очередной раз заявил Владимиру Зеленскому о необходимости усиления борьбы с коррупцией, подчеркнув, что выполнение этого условия напрямую влияет на дальнейшее продвижение Украины по пути евроинтеграции. На пресс-конференции в Берлине он сообщил, что за последние дни дважды донес эту позицию украинскому президенту — один раз лично и один раз по телефону.

Мерц напомнил, что ФРГ приняла решение увеличить финансовую поддержку Украины в следующем году еще на 3 млрд евро.

По его словам, Берлин ожидает от Киева доказательств надежного партнерства, что включает «по-настоящему безжалостную» борьбу с коррупцией.

Тема антикоррупционных усилий обострилась после сообщений НАБУ о крупной спецоперации в энергетическом секторе. 10 ноября ведомство заявило об изъятии значительных сумм наличной валюты и проведении обысков у бывшего министра энергетики, нынешнего главы минюста Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом», передает «Радиоточка НСН».

