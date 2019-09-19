Московские таксисты поддержали ограничения для агрегаторов
Глава Профсоюза московских таксистов в эфире НСН рассказал, когда ограничения по числу автомобилей прикрепленных к одному агрегатору не будут работать.
В Госдуму РФ поступило предложение ограничить законодательно долю машин в регионах, которые будут подключены к одному агрегатору. С инициативой выступили общественное движение «Синие ведерки» и организация «Коллективная защита», полагая, что данные меры обеспечат безопасность и выгодность поездок для пассажиров.
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН поддержал инициативу, но при одном условии.
«Нужно смотреть, какое именно ограничение по машинам получится. Например, в Москве сейчас 50-60 тыс. автомобилей, а планка может быть в 100 тыс, тогда здесь не получается этого регулирования. Если сделать в реальных пределах, то увеличится конкуренция, что приведет к желаемым результатам по цене и качеству поездок. Я считаю, что лучше бы конкуренция была свободной. Но в данный момент агрегаторы грешат монополизацией, полностью забирают рынки под себя. Поэтому, в принципе, какое-то регулирование нужно», - высказал свою позицию Смирнов.
Согласно тексту инициативы, каждый регион сможет определить для себя максимальное число автомобилей, которые смогут заниматься подобными перевозками, пишет «РГ». Кроме этого, будет введен, в случае принятия документа, общероссийский лимит на долю такси, которые подключат к одному агрегатору. Отмечается, что это будет не более 25% такси конкретного субъекта РФ. Ожидается, что подобные меры позволят расширить конкуренцию до 5-6 агрегаторам.
Ранее НСН сообщала, что такси в России оказалось выгоднее, чем личный транспорт. По данным специалистов, поездки на такси в РФ приблизительно на 75% дешевле, чем в США. А вот стоимость владения личным авто за год дешевле американских показателей лишь на 30%. Эксперты отмечают, что именно по этой причине гражданам гораздо выгоднее пользоваться услугами такси, нежели личным транспортом.
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