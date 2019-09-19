Московские таксисты поддержали ограничения для агрегаторов

В Госдуму РФ поступило предложение ограничить законодательно долю машин в регионах, которые будут подключены к одному агрегатору. С инициативой выступили общественное движение «Синие ведерки» и организация «Коллективная защита», полагая, что данные меры обеспечат безопасность и выгодность поездок для пассажиров.

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН поддержал инициативу, но при одном условии.

«Нужно смотреть, какое именно ограничение по машинам получится. Например, в Москве сейчас 50-60 тыс. автомобилей, а планка может быть в 100 тыс, тогда здесь не получается этого регулирования. Если сделать в реальных пределах, то увеличится конкуренция, что приведет к желаемым результатам по цене и качеству поездок. Я считаю, что лучше бы конкуренция была свободной. Но в данный момент агрегаторы грешат монополизацией, полностью забирают рынки под себя. Поэтому, в принципе, какое-то регулирование нужно», - высказал свою позицию Смирнов.