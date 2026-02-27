Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
Президент Владимир Путин поручил обеспечить продажу лекарств через отделения почтовой связи. Об этом сообщили в Кремле.
Глава государства дал соответствующее поручение правительству по итогам совещания с членами кабмина.
«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты... изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения... акционерного общества «Почта России», - говорится в документе.
Поручение президента должно быть исполнено до 1 марта.
Ранее стало известно, что в России обсуждают нефинансовые меры поддержки «Почты России», в том числе право реализации лекарств в отделениях.
