Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»

Президент Владимир Путин поручил обеспечить продажу лекарств через отделения почтовой связи. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства дал соответствующее поручение правительству по итогам совещания с членами кабмина.

«Обеспечить внесение в нормативные правовые акты... изменений, предусматривающих установление возможности отпуска зарегистрированных в Российской Федерации лекарственных препаратов через отделения... акционерного общества «Почта России», - говорится в документе.

Поручение президента должно быть исполнено до 1 марта.

Ранее стало известно, что в России обсуждают нефинансовые меры поддержки «Почты России», в том числе право реализации лекарств в отделениях.

