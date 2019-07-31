Такси в России оказалось выгоднее личного автомобиля

Стоимость поездки на такси в России оказалась заметно дешевле, чем в Соединенных Штатах Америки. Об этом рассказали в финансовом конгломерате HSBC, сообщает Ura.ru.

По данным специалистов, поездки на такси в России приблизительно на 75% дешевле, чем в США. А вот стоимость владения личным авто за год дешевле американских показателей лишь на 30%. Эксперты отмечают, что именно по этой причине гражданам гораздо выгоднее пользоваться услугами такси, нежели личным транспортом.