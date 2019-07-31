Такси в России оказалось выгоднее личного автомобиля
Стоимость поездки на такси в России оказалась заметно дешевле, чем в Соединенных Штатах Америки. Об этом рассказали в финансовом конгломерате HSBC, сообщает Ura.ru.
По данным специалистов, поездки на такси в России приблизительно на 75% дешевле, чем в США. А вот стоимость владения личным авто за год дешевле американских показателей лишь на 30%. Эксперты отмечают, что именно по этой причине гражданам гораздо выгоднее пользоваться услугами такси, нежели личным транспортом.
В финансовом конгломерате HSBC объяснили, что средняя стоимость поездки на такси в России составляет порядка 130 рублей, а в столице около 360 рублей. Отмечается, что такая разница незаметна потребителю из-за пропорциональности стоимости за поездку и доходов москвичей.
Ранее компания «Ситимобил» оснастила свои такси контейнерами с едой и напитками. Продавать их пассажирам может водитель авто. Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН скептично отнесся к новой услуге, однако не стал отрицать, что если это будет выгодно водителю, то стартап приживется.
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