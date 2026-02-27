До 120 за доллар: Россиян призвали готовиться к резкому обвалу рубля
Рубль сейчас укреплен слишком сильно, это очень больно бьет по российской экономике, заявил НСН Владимир Шевченко.
Учитывая цену нефти, ставки банков, санкции, оптимальный курс составляет 100-120 рублей за доллар, заявил НСН аналитик банковской сферы Владимир Шевченко.
Глава Сбербанка Герман Греф дал свой личный прогноз курса рубля. По его мнению, российская валюта будет находиться в диапазоне 90-95 рублей за доллар. Он отметил, что не видит ни одной вероятности иметь более крепкий рубль. Шевченко согласился с тем, что фаза крепкого рубля точно пройдет.
«Сохранять свои крепкие позиции рубль может условно бесконечно долго. Если нанести на график ВВП России в долларах и цену на нефть в долларах, то станет понятно, что последний год эти линии расходятся. За исключением критических случаев поведение графиков очень похожее. Сходиться график будет только в том случае, если цена рубля окажется в диапазоне 100-120 рублей за доллар. Рубль сейчас укреплен слишком сильно, это очень больно бьет по российской экономике. Учитывая цену нефти, ставки банков, санкции, оптимальный курс уходит за 100. Когда рубль начнет падать, пока нельзя спрогнозировать», - объяснил он.
Шевченко привел исторические примеры, как быстро рубль умеет «падать».
«В 1998 году с января по август курс был в районе шести рублей, а потом за месяц ушел до 30. В 2008 году курс был на уровне 23, а потом резкий рост до 36. Сейчас будет такой же «бах», стоит и рухнет. Это может произойти в любое время», - добавил собеседник НСН.
Ранее глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что оптимальным для российской экономики является доллар по 90 рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
