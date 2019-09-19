Число такси в России предлагают ограничить
Предельное количество машин такси в российских регионах могут ограничить. С таким предложением выступили организация «Коллективная защита» и общественное движение «Синие ведерки». Они уже внесли законопроект в Госдуму, пишет «Российская газета».
Авторы идеи предлагают каждому региону самому определять максимально возможное число такси. Они также считают необходимым ввести общероссийский лимит на долю таксомоторов, подключенных к одному агрегатору — не более 25% на рынке конкретного субъекта Федерации. Компании – нарушители предлагается штрафовать на сумму до 5% от годовой выручки, отмечает Ura.ru.
«Коллективная защита» и «Синие ведерки» полагают, что такие ограничения помогут выровнять условия для всех перевозчиков пассажиров, а также увеличить число профессиональных таксистов. Впрочем, Федеральная антимонопольная служба скептически отнеслась к такой идее, поскольку её реализация может привести к повышению цен на услуги такси.
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