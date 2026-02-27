Суд в Москве отказался взыскать с «Мосфильма» 4,3 млн рублей
Столичный Никулинский суд отказал в признании интеллектуальных прав по фильму «Один из нас» и компенсации за нарушение авторского права вдове сценариста Гелия Рябова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.
«Отказано в удовлетворении», - отмечает агентство.
Иск был подан в суд в сентябре 2024 года, однако его вернули в связи с неподсудностью дела. Весной прошлого года апелляционная инстанция Мосгорсуда отправила заявление на новое рассмотрение.
Вдова Гелия Рябова требовала от киностудии «Мосфильм» компенсацию за нарушение интеллектуального права на произведение в размере 4,3 млн рублей, сведения об авторстве сценария фильма «Один из нас» 1970 года, выплачиваемом сценаристу вознаграждении с 1970-го по 13 октября 2015 года. Также истица запрашивала данные обо всех показах картины, начиная с 2015 года.
Ранее СМИ сообщили, что «Мосфильм» списал с баланса почти половину лент из своей коллекции, при этом продолжил получать доход с них. Как сообщили НСН в пресс-службе киностудии, киноконцерн не пытался скрыть часть коллекции. Студии приходится учитывать советские фильмы на забалансовом счете, поскольку современная система учета неприменима к произведениям того периода.
Горячие новости
- Футбольная сборная России сыграет с командой Никарагуа 27 марта
- Как государству снизить стоимость жилья на 25%
- В Белоруссии запретили роман Пелевина
- В ЛНР жителя Луганска задержали по подозрению в работе на спецслужбы Украины
- «День смеха!»: Прощание с Telegram в России назначили на начало апреля
- Экс-главе совета директоров «Локомотива» дали 10 лет колонии
- Министр культуры Любимова анонсировала акцию «Библионочь-2026»
- Лихачев: Около ЗАЭС установили локальный режим тишины
- Путин поручил обеспечить продажу лекарств через «Почту России»
- До 120 за доллар: Россиян призвали готовиться к резкому обвалу рубля