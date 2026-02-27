Суд в Москве отказался взыскать с «Мосфильма» 4,3 млн рублей

Столичный Никулинский суд отказал в признании интеллектуальных прав по фильму «Один из нас» и компенсации за нарушение авторского права вдове сценариста Гелия Рябова. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

«Отказано в удовлетворении», - отмечает агентство.

Иск был подан в суд в сентябре 2024 года, однако его вернули в связи с неподсудностью дела. Весной прошлого года апелляционная инстанция Мосгорсуда отправила заявление на новое рассмотрение.

Вдова Гелия Рябова требовала от киностудии «Мосфильм» компенсацию за нарушение интеллектуального права на произведение в размере 4,3 млн рублей, сведения об авторстве сценария фильма «Один из нас» 1970 года, выплачиваемом сценаристу вознаграждении с 1970-го по 13 октября 2015 года. Также истица запрашивала данные обо всех показах картины, начиная с 2015 года.

Ранее СМИ сообщили, что «Мосфильм» списал с баланса почти половину лент из своей коллекции, при этом продолжил получать доход с них. Как сообщили НСН в пресс-службе киностудии, киноконцерн не пытался скрыть часть коллекции. Студии приходится учитывать советские фильмы на забалансовом счете, поскольку современная система учета неприменима к произведениям того периода.

