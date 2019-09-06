В Госдуме назвали фантастикой подоходный налог на водителей BlaBlaCar
Депутат рассказал в эфире НСН, почему сфере совместных перевозок необходим госконтроль и почему он пока нереален.
Министерство финансов России считает, что водители, которые за деньги подвозят попутчиков с помощью сервисов совместных поездок, таких как BlaBlaCar, должны платить налог на доходы физически лиц (НДФЛ) в размере 13 процентов. Об этом пишут «Известия». При этом Минтранс продолжает работать над законопроектом, который будет регулировать сферу карпулинга. В конце июня ведомство предложило ограничить число поездок до двух в сутки, а также запретить оплату наличными и блокировать аккаунты водителей за коммерческие рейсы. Против инициативы министерства выступила Ассоциация региональных пассажирских перевозчиков.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков рассказал в эфире НСН, зачем нужно регулировать сервисы совместных поездок и почему подоходный налог пока нереалистичен (слушайте аудио).
«Требования достаточно справедливы, потому что во-первых BlaBlaCar – сервис, который только начинает развиваться в России. Он законодательно не урегулирован, очень много вопросов к этому сервису. Достаточно регулярно появляется информацию о криминальной составляющей, поэтому, конечно, требует законодательного урегулирования, конечно, требует определенного государственного контроля. Но каким образом министерство финансов планирует администрировать этот налог понять пока сложно, потому что для этого необходимо мониторить соответствующие интернет-ресурсы, необходимо устанавливать, кто конкретно этим занимается, контролировать каким-то образом платят ли они этот налог, если он будет гипотетически даже введен. Но я слабо представляю себе как это можно администрировать. Думаю, что пока это из области фантастики», — сказал парламентарий.
Напомним, что в последний день весенней сессии Госдумы РФ ведущие участники рынка пассажирских перевозок, а также члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового проекта закона, регулирующего работу такси. В опубликованном документе перечислены новые требования к водителям и их автомобилям. Так, для работы водителем легкового такси, необходимо иметь российское национальное водительское удостоверение и гражданство, а также либо оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя, либо заключить трудовой договор с перевозчиком. Кроме того, в каждом автомобиле должно быть установлено устройство, совмещающее в себе функции тахографа, навигатора и онлайн-кассы.
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