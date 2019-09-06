В Госдуме назвали фантастикой подоходный налог на водителей BlaBlaCar

«Требования достаточно справедливы, потому что во-первых BlaBlaCar – сервис, который только начинает развиваться в России. Он законодательно не урегулирован, очень много вопросов к этому сервису. Достаточно регулярно появляется информацию о криминальной составляющей, поэтому, конечно, требует законодательного урегулирования, конечно, требует определенного государственного контроля. Но каким образом министерство финансов планирует администрировать этот налог понять пока сложно, потому что для этого необходимо мониторить соответствующие интернет-ресурсы, необходимо устанавливать, кто конкретно этим занимается, контролировать каким-то образом платят ли они этот налог, если он будет гипотетически даже введен. Но я слабо представляю себе как это можно администрировать. Думаю, что пока это из области фантастики», — сказал парламентарий.

Напомним, что в последний день весенней сессии Госдумы РФ ведущие участники рынка пассажирских перевозок, а также члены экспертного сообщества получили для ознакомления текст нового проекта закона, регулирующего работу такси. В опубликованном документе перечислены новые требования к водителям и их автомобилям. Так, для работы водителем легкового такси, необходимо иметь российское национальное водительское удостоверение и гражданство, а также либо оформить себя в качестве индивидуального предпринимателя, либо заключить трудовой договор с перевозчиком. Кроме того, в каждом автомобиле должно быть установлено устройство, совмещающее в себе функции тахографа, навигатора и онлайн-кассы.

