Московские власти попросили BlaBlaCar остановить все поездки
Московские власти попросили сервис по организации попутных автомобильных поездок BlaBlaCar на время остановить все поездки в целях сдерживания распространения коронавируса. Как сообщает ТАСС, соответствующая обращение сделал Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
В департаменте отметили, что отсутствие контроля за состоянием здоровья водителей «слишком опасно» и может повлечь распространение инфекции.
Напомним, ранее стало известно о новых ограничительных мерах, вводимых в российской столице на фоне распространения коронавируса. С 26 марта в Москве закроются кинотеатры, ночные клубы, дискотеки, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Также возможно закрытие на выходную неделю центральных парков города, мест общественного питания и торговых центров.
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