Московские власти попросили BlaBlaCar остановить все поездки

В департаменте отметили, что отсутствие контроля за состоянием здоровья водителей «слишком опасно» и может повлечь распространение инфекции.

Напомним, ранее стало известно о новых ограничительных мерах, вводимых в российской столице на фоне распространения коронавируса. С 26 марта в Москве закроются кинотеатры, ночные клубы, дискотеки, детские развлекательные центры и игровые комнаты. Также возможно закрытие на выходную неделю центральных парков города, мест общественного питания и торговых центров.

