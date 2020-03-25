Во время нерабочей недели в Москве могут закрыть кафе, торговые центры и парки
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о возможности закрытия на следующую неделю мест общественного питания, торговых центров и парков в центре города. Как сообщает ТАСС, столичные власти объявят решение по этому вопросу 26 марта.
По словам Собянина, такие ограничительные меры будут приняты с целью снижения скорости распространения коронавирусной инфекции в городе. При этом он отметил, что продовольственных магазинов, правоохранительных органов и транспорта эти ограничения не коснутся.
Ранее сегодня президент РФ Владимир Путин подписал указ о о введении в РФ нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля с сохранением заработной платы за сотрудниками. Политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН высказал мнение, что президент озвучил не все меры поддержки, которые у него подготовлены.
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