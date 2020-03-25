Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Однако действие указа не распространяется на «работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы».



Отметим, что в ходе своего выступления глава государства заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Они должны были состояться в среду, 22 апреля.



Одновременно с этим Путин поручил ввести ряд мер по поддержке населения: россияне смогут претендовать на «кредитные каникулы», а семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, будет выплачиваться дополнительно ежемесячно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.



Также Путин в ходе своего обращения к россиянам выступил за установление налога за вывод дивидендов в офшоры на уровне 15 процентов. Полученные средства будут направлены на поддержку семей.

