Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о введении в РФ нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля.
«Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы», - говорится в тексте указа.
Политтехнолог: Путин рассказал не обо всех подготовленных мерах поддержки населения при коронавирусе
Однако действие указа не распространяется на «работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы».
Отметим, что в ходе своего выступления глава государства заявил о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Они должны были состояться в среду, 22 апреля.
Одновременно с этим Путин поручил ввести ряд мер по поддержке населения: россияне смогут претендовать на «кредитные каникулы», а семьям с детьми, имеющим право на материнский капитал, будет выплачиваться дополнительно ежемесячно по 5 тысяч рублей на каждого ребенка до трех лет.
Также Путин в ходе своего обращения к россиянам выступил за установление налога за вывод дивидендов в офшоры на уровне 15 процентов. Полученные средства будут направлены на поддержку семей.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- В России появились первые жертвы коронавируса
- Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля
- Сбербанк вводит комиссию на переводы более 50 тысяч рублей в месяц
- Отправленные в Италию российские военные остановились во Флоренции
- Путин предложил ввести налог в 13% на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей