Собянин утвердил пакет мер поддержки общепита
Мэр российской столицы Сергей Собянин утвердил пакет дополнительных мер поддержки сферы общественного питания в условиях кризисной ситуации, вызванной пандемией коронавируса.
Предприятиям общепита предоставят возможность отсрочки по уплате арендных платежей. Они также включены в программу субсидирования малого и среднего предпринимательства. Таким меры призваны нивелировать последствия новых ограничений, введённых в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки.
С 28 июня, согласно постановлению правительства Москвы, в городские кафе и рестораны пускают исключительно при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию от коронавируса, факт болезни за последние шесть месяцев, либо отрицательный результат ПЦР-тестирования.
Отсрочка коснется платежей за третий квартал текущего года, если помещение арендуется у города; сроки уплаты переносятся до конца года. Максимальный объём субсидий составит одним миллион рублей.
Эти средства можно потратить на: покупку или лизинг оборудования; погашение коммунальных платежей, процентов по кредитам на развитие бизнеса; компенсацию затрат на мероприятия по профилактике COVID-19 (не более 15 тысяч рублей); обеспечение работников средствами индивидуальной защиты (не более 6,5 тысяч рублей на одного).
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