Москалькова: Закон о СМИ-иноагентах требует уточнения и корректировки

Законодательство о признании СМИ и некоммерческих организаций иностранными агентами требует корректировки и уточнений. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова после лекции в МГЮА.

По ее словам, в законе должна предусматриваться система обжалования решений о внесении в реестр иноагентов. Москалькова подчеркнула, что готова принять участие в работе над уточнениями закона.

Путин прокомментировал закон об иноагентах

Бывший помощник первого президента РФ Бориса Ельцина, политолог Георгий Сатаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что президент России Владимир Путин может снять со СМИ-иноагентов их статусы после его большой пресс-конференции, которая пройдет 23 декабря.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ЗаконСМИИноагентыРоссия
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