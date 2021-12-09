Путин прокомментировал закон об иноагентах

Президент Владимир Путин прокомментировал закон об иноагентах, сравнив его с иностранным законодательством, передает ТАСС.

Реестр СМИ-иноагентов пополнили четыре журналиста

Президент назвал закон очень легкой версией законодательства, которым свой суверенитет защищают другие государства.

Закон об иноагентах был принят в РФ в ноябре 2017 года. Закон ввел понятие СМИ-иноагент, на основании этого закона СМИ, получающее зарубежное финансирование, может быть признано иноагентом.

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Метцель
ТЕГИ:Владимир Путин
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