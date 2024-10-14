Москалькова: В приграничных регионах с 2022 года погибли 398 мирных жителей

По меньшей мере 398 мирных жителей Курской, Белгородской и Брянской областей погибли в результате террористических актов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в 2022-2024 годах, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

По ее словам, за это время 1 157 мирных жителей получили ранения. Москалькова отметила, что убийства мирного населения в их собственных домах, а также при попытках эвакуации являются грубейшим нарушением обращения с гражданскими лицами в зоне вооруженного конфликта.

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Уполномоченный по правам человека в РФ подчеркнула, что для спасения детей РФ организовала их вывоз в безопасные регионы. Москалькова подчеркнула, что лично занималась помощью 100 детям из Курска в размещении их в подмосковном санатории «Звонкие голоса».

Ранее сообщалось, что девять мирных жителей были ранены в результате обстрела Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ. В трех многоквартирных домах и двух частных выбиты стекла и повреждены фасады, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьТатьяна Москалькова

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