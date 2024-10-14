ВСУ потеряли на Курском направлении более 22 950 военнослужащих

В ведомстве указали, что всего за время боевых действий в Курской области ВСУ потеряли более 22 950 военнослужащих.

Также российские войска подбили 157 танков, 72 БМП и 98 БТР, 917 боевых бронированных машины и 189 артиллерийских орудий.

Кроме того, были поражены 36 пусковых установки РСЗО, девять установок ЗРК и девять РЛС контрбатарейной борьбы, 46 станций РЭБ, 630 автомобилей, а также 22 единицы инженерной и другой техники.

Ранее замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов заявил, что подразделения ВСУ, находящиеся в Курской области, потеряли уже 70% своей техники, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».