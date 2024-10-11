Девять мирных жителей ранены в Шебекино Белгородской области после ударов ВСУ

Девять мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

ВСУ вновь обстреляли Шебекино и атаковали БПЛА три села в Белгородской области

По его словам, в трех многоквартирных домах и двух частных выбиты стекла и повреждены фасады. Осколками посечены 11 легковых машин, добавил Гладков.

Ранее ВСУ обстреляли расположение усадьбы князей Барятинских в Курской области в посёлке Марьино Рыльского района, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:УкраинаВСУПострадавшиеОбстрелБелгородская область

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