Девять мирных жителей ранены в Шебекино Белгородской области после ударов ВСУ
11 октября 202420:44
Девять мирных жителей ранены в результате обстрела Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в трех многоквартирных домах и двух частных выбиты стекла и повреждены фасады. Осколками посечены 11 легковых машин, добавил Гладков.
Ранее ВСУ обстреляли расположение усадьбы князей Барятинских в Курской области в посёлке Марьино Рыльского района, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru