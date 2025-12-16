Москалькова: Россия и Украина обменялись письмами для пленных

По её словам, письма военнопленным будут доставлены до начала Нового года.

«Вместе с посылками, которые помогает сформировать нам Международный Комитет Красного Креста», - заключила омбудсмен.

Ранее Москалькова заявила, что группа из 15 россиян вернулась из Украины в рамках гуманитарной акции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».