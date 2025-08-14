МО РФ: Россия и Украина провели новый обмен пленными
Россия и Украина, при посредничестве ОАЭ, 14 августа провели новый обмен военнопленными. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Отмечается, что с контролируемой Украиной территории возвращены 84 российских военнослужащих, взамен переданы 84 украинских военных.
«Все российские военнослужащие будут доставлены в РФ для прохождения лечения и реабилитации в медучреждениях Минобороны», - говорится в сообщении.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что Москва вернула Киеву более семи тысяч тел погибших украинских бойцов, сообщает RT.
