Москалькова рассказала о самочувствии задержанных на Украине российских моряков

По данным уполномоченного по правам человека при президенте РФ Татьяны Москальковой, в числе российских моряков, удерживаемых на Украине, есть тяжело больные военные. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

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«Переговорила с капитанами кораблей "Волго-Балт 225", "Омский-132", "Свирь", "Рондо", "Омский-6", "Волго-Балт 244", "Волго-Балт 193" ... Выяснилось, что трое человек тяжело больны. Их состояние здоровья вызывает большую обеспокоенность. Обратилась к украинской стороне о предоставлении им возможности вернуться домой», — написала Москалькова.

Уточняется, что правозащитник обратилась с тем же вопросом к российским компетентным органам.

Ранее российские моряки рассказали, что оказались в заложниках в украинском порту, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на их видеообращение, в котором содержится просьба о возвращении их домой.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:ЗдоровьеБолезньУкраинаМорякиТатьяна Москалькова
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