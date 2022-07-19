Замглавы Минобороны Украины пригрозил потопить российский флот и отвоевать Крым

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Дружинин
ТЕГИ:КрымСпецоперацияУкраинаЧерноморский Флот РФ
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