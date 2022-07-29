Российские моряки оказались в заложниках в порту Украины

Российские моряки сообщили, что оказались в заложниках в украинском порту, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на их видеообращение, в котором содержится просьба о возвращении их домой.

90 турецких моряков остаются заблокированными на 22 судах в портах Украины

Судно «Волго-Балт 225» прибыло на ремонтный завод в Измаил в начале февраля, а после начала военной спецоперации украинские военные запретили экипажу покидать корабль.

У восьми моряков ежедневно досматривают и проверяют документы. На судне заканчивается еда, вода, отсутствует связь, а оплатить её нельзя, так как карты не работают.

По предварительным данным, в общей сложности в порту на других российских судах удерживают 67 россиян.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что в настоящее время украинская армия наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет с целью уничтожить Черноморский флот России.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаМоряки
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры