Российские моряки оказались в заложниках в порту Украины

Судно «Волго-Балт 225» прибыло на ремонтный завод в Измаил в начале февраля, а после начала военной спецоперации украинские военные запретили экипажу покидать корабль.

У восьми моряков ежедневно досматривают и проверяют документы. На судне заканчивается еда, вода, отсутствует связь, а оплатить её нельзя, так как карты не работают.

По предварительным данным, в общей сложности в порту на других российских судах удерживают 67 россиян.

Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что в настоящее время украинская армия наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет с целью уничтожить Черноморский флот России.

