Российские моряки оказались в заложниках в порту Украины
Российские моряки сообщили, что оказались в заложниках в украинском порту, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на их видеообращение, в котором содержится просьба о возвращении их домой.
Судно «Волго-Балт 225» прибыло на ремонтный завод в Измаил в начале февраля, а после начала военной спецоперации украинские военные запретили экипажу покидать корабль.
У восьми моряков ежедневно досматривают и проверяют документы. На судне заканчивается еда, вода, отсутствует связь, а оплатить её нельзя, так как карты не работают.
По предварительным данным, в общей сложности в порту на других российских судах удерживают 67 россиян.
Ранее заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов заявил, что в настоящее время украинская армия наращивает собственный потенциал противокорабельных ракет с целью уничтожить Черноморский флот России.
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