Москалькова пообещала продолжить работу по возвращению российских военнопленных

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что продолжит участвовать в возвращении военнопленных в Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Омбудсмен Украины Лубинец посетил российских пленных, взятых в Курской области

Она также поздравила поздравила родных и близких российских военнослужащих, которые вернулись на Родину из украинского плена.

Ранее Минобороны России сообщило о возвращении на Родину 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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