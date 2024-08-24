Москалькова пообещала продолжить работу по возвращению российских военнопленных
24 августа 202417:45
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что продолжит участвовать в возвращении военнопленных в Россию. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Она также поздравила поздравила родных и близких российских военнослужащих, которые вернулись на Родину из украинского плена.
Ранее Минобороны России сообщило о возвращении на Родину 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru