Москалькова пообещала продолжить работу по возвращению российских военнопленных

Она также поздравила поздравила родных и близких российских военнослужащих, которые вернулись на Родину из украинского плена.

Ранее Минобороны России сообщило о возвращении на Родину 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

