Россия вернула из украинского плена 115 военных, захваченных в Курской области
Россия вернула 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении, сообщили в Минобороны России.
В российском оборонном ведомстве отметили, что взамен украинской стороне передали 115 пленных ВСУ.
Российские военные после обмена находятся на территории Белоруссии, оттуда они могут связаться с родственниками. После их передадут в Россию, отправят на лечение.
В Минобороны отметили, что ОАЭ были посредниками при возвращении российских военных из плена.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 24 августа над Воронежской областью было сбито пять украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru