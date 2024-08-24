Россия вернула из украинского плена 115 военных, захваченных в Курской области

Россия вернула 115 российских военных, попавших в плен на курском направлении, сообщили в Минобороны России.

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В российском оборонном ведомстве отметили, что взамен украинской стороне передали 115 пленных ВСУ.

Российские военные после обмена находятся на территории Белоруссии, оттуда они могут связаться с родственниками. После их передадут в Россию, отправят на лечение.

В Минобороны отметили, что ОАЭ были посредниками при возвращении российских военных из плена.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 24 августа над Воронежской областью было сбито пять украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курская ОбластьУкраинаПленные

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