Россия вернула из украинского плена 115 военных, захваченных в Курской области

В российском оборонном ведомстве отметили, что взамен украинской стороне передали 115 пленных ВСУ.



Российские военные после обмена находятся на территории Белоруссии, оттуда они могут связаться с родственниками. После их передадут в Россию, отправят на лечение.

В Минобороны отметили, что ОАЭ были посредниками при возвращении российских военных из плена.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 24 августа над Воронежской областью было сбито пять украинских дронов, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

