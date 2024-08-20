Омбудсмен Украины Лубинец посетил российских пленных, взятых в Курской области

Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец посетил российских солдат, захваченных в плен в Курской области, и направил видео с ними. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, в сотрудничестве с украинским омбудсменом достигнута договоренность о взаимных визитах: она будет посещать украинских военнослужащих, находящихся в России, а украинский омбудсмен — российских военнопленных.