Омбудсмен Украины Лубинец посетил российских пленных, взятых в Курской области
Уполномоченный по правам человека Верховной Рады Украины Дмитрий Лубинец посетил российских солдат, захваченных в плен в Курской области, и направил видео с ними. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.
По ее словам, в сотрудничестве с украинским омбудсменом достигнута договоренность о взаимных визитах: она будет посещать украинских военнослужащих, находящихся в России, а украинский омбудсмен — российских военнопленных.
Москалькова добавила, что ее аппарат последний раз посетил 1900 украинских военнопленных. Она также рассказала, что по ее запросу уполномоченный по правам человека в регионе сегодня посетит украинских военнослужащих.
Также между Россией и Украиной осуществляется обмен письмами, которые военнопленные отправляют своим родным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru