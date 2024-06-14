Москалькова опубликовала список украинских военнопленных для обмена
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к своему украинскому коллеге Дмитрию Лубинцу с просьбой «оказать содействие в активизации российско-украинских обменных процессов».
Также она опубликовала в своём Telegram-канале список из 430 попавших в плен украинских военных, которые готовых вернуться на Украину, «если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных».
«Надеюсь, что гуманитарный диалог продолжится и наши военнослужащие смогут вскоре вернуться в Россию», - написала Москалькова.
Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате переговоров в Россию с подконтрольной Киеву территории возвращены 75 российских военных, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru