Москалькова опубликовала список украинских военнопленных для обмена

Также она опубликовала в своём Telegram-канале список из 430 попавших в плен украинских военных, которые готовых вернуться на Украину, «если украинская сторона согласится забрать их в обмен на российских военнопленных».

«Надеюсь, что гуманитарный диалог продолжится и наши военнослужащие смогут вскоре вернуться в Россию», - написала Москалькова.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что в результате переговоров в Россию с подконтрольной Киеву территории возвращены 75 российских военных, взамен переданы 75 военнопленных ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

