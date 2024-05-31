Россия и Украина произвели новый обмен телами погибших

Представители России и Украины произвели новый обмен телами погибших, сообщает РБК.

Минобороны Украины подтвердило срыв обмена между пленными

По словам депутата Госдумы Шамсаила Саралиева, украинская сторона передала 45 тел российских военных. На Украину вернули тела 212 военнослужащих ВСУ.

Саралиев напомнил, что в предыдущий раз Россия вернула тела 23 погибших военных, Киев — 99.

После идентификации тела погибших передадут их родным для захоронения.

Ранее в Минобороны РФ заявили о 27 операциях по обмену пленными и телами с Киевом, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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