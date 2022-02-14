Москалькова настаивает на расширении прав уполномоченных по правам человека
Омбудсмен должен иметь право реагировать на решения руководителей негосударственных органов. С таким предложением выступила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В ходе парламентских слушаний на тему совершенствования законодательства в сфере защиты прав и свобод человека и гражданина, главный омбудсмен страны привела пример защиты учителей, врачей и работников частного бизнеса в случаях их необоснованных увольнений.
«Может ли уполномоченный воздействовать на эту ситуацию? Согласно закону, нет, потому что он может отреагировать только на решения органов государственной власти, муниципальных образований и должностных лиц. Директор образовательного учреждения, медицинского учреждения, тем более частного и, конечно, вся сфера торговли – вне зоны прямого воздействия уполномоченного», – цитирует Москалькову ТАСС.
По словам омбудсмена, сейчас уполномоченные реагируют на нарушения прав человека и гражданина в негосударственной сфере через органы прокуратуры и через ведомственный контроль, но не напрямую. В этой связи Москалькова отметила необходимость внесения изменений в федеральный конституционный закон об уполномоченных по правам человека в России.
Ранее Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявляла, что не против абортов. Она поясняла, что существует огромное число случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка.
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