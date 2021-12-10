Москалькова выступила против запрета абортов

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что не против абортов. Она пояснила, что существует огромное число случаев, когда женщина не может воспитать своего ребенка, передает РИА Новости.

Ранее Москалькова выступила против запрета бэби-боксов в России. Она заявила, что такой механизм - шанс сохранить ребенку жизнь и здоровье.