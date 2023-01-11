Москалькова: Многие военные, считавшиеся пропавшими без вести, найдены живыми

Взаимодействие омбудсменов России и Украины ведется постоянно, важно его продолжать. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Кадыров заявил, что за декабрь Россия вернула с Украины около 200 пленных

Она отметила, что в ноябре 2022 года был произведен обмен списками без вести пропавших военных. Москалькова указала, что она и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец попросили друг друга оказать помощь в поиске военных с учетом возможностей своего мандата.

«И вот сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы», - приводит РИА Новости слова Москальковой.

Ранее сообщалось, что Татьяна Москалькова наметила на 12-14 января встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраинаОмбудсмен
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры