Москалькова: Многие военные, считавшиеся пропавшими без вести, найдены живыми
Взаимодействие омбудсменов России и Украины ведется постоянно, важно его продолжать. Об этом заявила уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.
Она отметила, что в ноябре 2022 года был произведен обмен списками без вести пропавших военных. Москалькова указала, что она и украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец попросили друг друга оказать помощь в поиске военных с учетом возможностей своего мандата.
«И вот сегодня я могу сказать о результатах, что мы нашли целый ряд людей, которые живы», - приводит РИА Новости слова Москальковой.
Ранее сообщалось, что Татьяна Москалькова наметила на 12-14 января встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 201 / сут.
Умерли
394 тыс.+46 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+5 122 / сут.
- Секретариат ОДКБ не получал уведомлений от Армении об отмене учений
- Столтенберг призвал усилить помощь Киеву на фоне потери Соледара
- Минск и Москва нарастили силы ПВО региональной группировки
- В Минобороны подтвердили освобождение Подгородного близ Соледара
- Евросоюз и НАТО договорились о коллективной защите объектов критической инфраструктуры
- Мобилизованный получил 5,5 года колонии за «толчок» офицера в парке «Патриот»
- Песков: Миротворцы ООН могут быть направлены в Карабах только с согласия обеих сторон
- Москалькова: Многие военные, считавшиеся пропавшими без вести, найдены живыми
- Российские войска блокировали Соледар с севера и юга
- Глава СК Бастрыкин позвонил Михалкову в больницу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru