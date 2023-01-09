Москалькова встретится с украинским омбудсменом в Турции

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова наметила на 12-14 января встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Переговоры должны состоятся в Турции на полях представительного форума, организованного омбудсменом этой страны.

Как сообщила Москалькова, они уже предварительно договорились с украинским коллегой, наметив ориентировочную повестку беседы.

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Сам Лубинец в начале января не исключил такой встречи до конца месяца для обсуждения взаимного возвращения гражданских лиц, привлеченных к ответственности по уголовным делам.

После начала Россией специальной военной операции на Украине омбудсмены уже проводили встречу. Первый очный контакт состоялся в октябре в ходе обмена пленными. Так, 8 января из украинского плена вернулись 50 российских военных.

Также, как сообщал Telegram-канал «Радиоточка НСН», в начале ноябре Минобороны РФ подтвердило возвращение 107 российских военнослужащих.

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ФОТО: РИА Новости/Нина Зотина
ТЕГИ:УкраинаОмбудсменТатьяна Москалькова
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