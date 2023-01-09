Москалькова встретится с украинским омбудсменом в Турции

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова наметила на 12-14 января встречу с омбудсменом Верховной рады Украины Дмитрием Лубинцом. Переговоры должны состоятся в Турции на полях представительного форума, организованного омбудсменом этой страны.

Как сообщила Москалькова, они уже предварительно договорились с украинским коллегой, наметив ориентировочную повестку беседы.