Кадыров заявил, что за декабрь Россия вернула с Украины около 200 пленных

По его словам, эта работа проводилась при активном содействии Минобороны РФ, а также председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Отдельно Кадыров отметил труд Шамсаила Саралиева.

«Мы никого не бросим на произвол судьбы и освободим каждого нашего бойца в соответствии с поручением нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Путина!» - написал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что обмен военнопленными с Украиной в формате «всех на всех» проводить нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

