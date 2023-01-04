Кадыров заявил, что за декабрь Россия вернула с Украины около 200 пленных

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале заявил, что за декабрь 2022 года из украинского плена удалось освободить около 200 российских военнослужащих.

Стали известны подробности обмена пленными с участием Медведчука и азовцев*

По его словам, эта работа проводилась при активном содействии Минобороны РФ, а также председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Отдельно Кадыров отметил труд Шамсаила Саралиева.

«Мы никого не бросим на произвол судьбы и освободим каждого нашего бойца в соответствии с поручением нашего Верховного Главнокомандующего Владимира Путина!» - написал глава Чечни.

Ранее Кадыров заявил, что обмен военнопленными с Украиной в формате «всех на всех» проводить нельзя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияРоссияПленныеВоеннослужащиеРамзан Кадыров
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