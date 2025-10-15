В посольстве заявили, что Китай готов к торговой войне с США
КНР готова к торговой войне с США, заявил пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.
По словам дипломата, позиция Пекина относительно торговых войн последовательна.
«Если есть драка, мы деремся, если переговоры - дверь открыта», - указал Лю Пэнъюй.
Как отметил высокопоставленный дипломат, Вашингтон и Пекин имеют общие интересы и большое пространство для сотрудничества.
Ранее США анонсировали пошлины в 100% на товары из Китая, в том числе критически важное программное обеспечение, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае восемь человек погибли при наезде авто на скутеристов
- Россиянам грозит дефицит авиабилетов после введения скидок для студентов
- «Газпром» возглавил рейтинг российских компаний с наибольшими долгами
- Из-за атаки БПЛА в Волгоградской области повреждены четыре дома
- В посольстве заявили, что Китай готов к торговой войне с США
- В восьми регионах сбили 59 украинских беспилотников
- В России предложили вернуть свидетельство о рождении советского образца
- Трамп: Зеленский намерен добиться поставок ракет Tomahawk
- Мошенники снимают с россиян самозапреты на кредиты и оформляют займы
- Меняется расписание выплат детских и пенсионных пособий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru