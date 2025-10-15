В посольстве заявили, что Китай готов к торговой войне с США

КНР готова к торговой войне с США, заявил пресс-секретарь посольства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, позиция Пекина относительно торговых войн последовательна.

«Если есть драка, мы деремся, если переговоры - дверь открыта», - указал Лю Пэнъюй.

Как отметил высокопоставленный дипломат, Вашингтон и Пекин имеют общие интересы и большое пространство для сотрудничества.

Ранее США анонсировали пошлины в 100% на товары из Китая, в том числе критически важное программное обеспечение, пишет Ura.ru.

