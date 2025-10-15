Из-за атаки БПЛА в Волгоградской области повреждены четыре дома

Четыре дома получили повреждения после атаки беспилотников в Волгоградской области. Об этом сообщает администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

«В результате падения обломков БПЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены четыре частных домовладения», - указал руководитель области.

По словам Бочарова, никто не пострадал.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 15 октября в Волгоградской области уничтожили 12 украинских БПЛА. Всего над Россией ликвидировали 59 дронов, пишет Ura.ru.

