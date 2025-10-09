Почти 16 млн россиян установили самозапрет на кредиты
Около 16 млн человек установили самозапрет на оформление кредитов на портале «Госуслуги». Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов на площадке форума Finopolis, передает РИА Новости.
«Что уже заработало - это... самозапрет на выдачу кредитов. Почти 16 миллионов (россиян оформили. - НСН)», - отметил замминистра.
С 1 марта граждане могут добровольно установить самозапрет на выдачу кредитов и займов, сервис доступен на портале госуслуг, напоминает «Свободная пресса». По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ) на 1 октября, ограничения установили около 14 млн человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Откладывать некуда: Россияне спешат купить машину перед повышением утильсбора
- Путин: В России живут и трудятся более миллиона граждан Таджикистана
- Ученый призвал коллег перестать «топить» Санкт-Петербург
- «Бьют дубинкой кадровиков»: Почему россияне работают меньше европейцев
- Математику не обманешь: Зачем оппозиция Армении собирает импичмент Пашиняну
- Россия и Таджикистан подписали соглашения о развитии трудовой миграции
- «Изучат до винтика»: Какие проверки ждут российские авиакомпании
- Путин: В Душанбе откроют Русский театр и центр для одаренных детей
- Доверчивых пенсионеров предложили «спасать» соцрекламой и компьютерным многоборьем
- Почти 16 млн россиян установили самозапрет на кредиты
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru