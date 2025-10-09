Почти 16 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Песков: В процессе диалога по урегулированию на Украине возникла пауза Путин сообщил о том, сколько граждан Таджикистана живут и трудятся в России ФАС разработает законопроекты по антимонопольному регулированию работы маркетплейсов Около 16 млн россиян установили самозапрет на оформление кредитов на портале «Госуслуги» СМИ: Дональд Трамп есть в списке кандидатов на Нобелевскую премию мира В центре Хабаровска голубь спровоцировал массовое ДТП с пятью автомобилями