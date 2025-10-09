Почти 16 млн россиян установили самозапрет на кредиты

Около 16 млн человек установили самозапрет на оформление кредитов на портале «Госуслуги». Об этом заявил замглавы Минцифры Олег Качанов на площадке форума Finopolis, передает РИА Новости.

В России самозапрет на кредиты установили порядка 14 млн граждан

«Что уже заработало - это... самозапрет на выдачу кредитов. Почти 16 миллионов (россиян оформили. - НСН)», - отметил замминистра.

С 1 марта граждане могут добровольно установить самозапрет на выдачу кредитов и займов, сервис доступен на портале госуслуг, напоминает «Свободная пресса». По данным Объединённого кредитного бюро (ОКБ) на 1 октября, ограничения установили около 14 млн человек.

ФОТО: РИА Новости / Владимир Трефилов
