В Китае восемь человек погибли при наезде авто на скутеристов

Автомобиль наехал на группу скутеристов в китайской провинции Шаньдун, погибли восемь человек. Об этом говорится в заявлении местной полиции.

Инцидент произошел накануне вечером. Предварительно, 37-летний нетрезвый мужчина за рулем легкового авто совершил наезд на группу людей на электроскутерах. Один человек скончался на месте, семерых доставили в больницу, однако их не удалось спасти.

Еще четверых пострадавших госпитализировали с травмами. Их состояние оценивается как стабильное.

