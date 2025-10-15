В России предложили вернуть свидетельство о рождении советского образца
Депутат муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Шушары, глава Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров предложил вернуть формат свидетельства о рождении времен СССР. Об этом сообщает RT со ссылкой на обращение парламентария на имя министра юстиции РФ Константина Чуйченко.
«Внешний вид и дизайн официальных личных документов нашей страны обладает важной воспитательной функцией. Внешний вид паспорта... военного билета или иных важных документов олицетворяет силу, мощь и декларируемые ценности нашей страны», — подчеркнул Ветров.
Депутат напомнил о советском свидетельстве о рождении в твердом переплете зеленого цвета - первом документе новорожденного гражданина. Современное свидетельство фактически типовой бумажный документ, а документ старого образца «с первого взгляда вселял чувство патриотизма и гордости».
Ветров призвал оценить «целесообразность творческого переосмысления и возвращения дизайна» свидетельства, перекликающегося с образцом из СССР, что будет говорить о «преемственности визуального кода» и выполнять дополнительную воспитательную функцию.
Ранее депутаты Госдумы предложили автоматически ставить детей на очередь в детский сад и закрепленную школу после регистрации рождения.
